Incendi in Calabria, i volontari cremonesi lottano contro il fuoco

CATANZARO - Devastazione incendi: prosegue incessante l'attività dei volontari del Gruppo Anai San Bassano e Anai Crema Protezione Civile Lo Sparviere, impegnati in Calabria e attivati dal Dipartimento Protezione Civile in quanto fanno parte della Colonna Mobile dell'Associazione nazionale autieri d'Italia. Al momento i volontari del Cremonese sono di stanza a Catanzaro e stanno coprendo un territorio impervio collinare per un raggio di 50 chilometri.