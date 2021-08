«Il medico risponde», la dottoressa Viola: «L'artrosi è invalidante, ma ci sono terapie preventive»

CREMONA - Nuovo appuntamento con la nostra video rubrica dedicata alla salute di tutti in collaborazione con l’Asst di Cremona. Un appuntamento settimanale che tratta un argomento specifico con l’aiuto di uno specialista dell'Ospedale Maggiore.

L'argomento di questa puntata è l'artrosi. Con la dottoressa Erika Viola, Direttore dell'Unità Operativa di Ortopedia, analizziamo di che cosa si tratta, come prevenire questa malattia e quali sono le terapie da adottare: «L'artrosi è una patologia invalidante che limita le prestazioni di una o più articolazioni del paziente, ma limita soprattutto la vita delle persone affette. Il percorso della malattia può essere differente: possiamo partire da una patologia biologica, da un trauma, da disturbi metabolici. Poi ci sono i casi di chi ha poco muscolo o di chi per storia o professione sviluppa un'artrosi come punto finale di un'usura articolare».

