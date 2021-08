Galimberti: "I tagli degli alberi? Una questione di ambiente e di sicurezza"

CREMONA - La polemica non si placa e un abbronzatissimo sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, decide di intervenire con un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, in merito al taglio delle piante deciso dal Comune e in corso in varie parti della città in questi giorni. "I tagli degli alberi? Una questione di ambiente e di sicurezza: si tratta di piante definite dagli agronomi a rischio crollo perché a fine vita. A partire da novembre (la stagione giusta) ripiantumiamo. E sulle piante - spiega Galimberti - continuiamo l'analisi, miglioriamo la manutenzione e facciamo il piano del verde coinvolgendo cittadini e associazioni!".