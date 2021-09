Nutrie surgelate in mezzo agli alimenti, denunciato il titolare del bar

MARMIROLO - La Stazione Carabinieri di Marmirolo, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cremona, hanno denunciato il titolare di un bar, italiano, 42enne, per il reato di “commercio di sostanze alimentari nocive” in quanto deteneva, per la successiva somministrazione, prodotti carnei derivanti dalla macellazione di sottoprodotti animali vietati.