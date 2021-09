Inaugurati il Parco Verdello e il murale dedicati a Romolo, il nipote: "Sono molto emozionato"

CREMONA - Inaugurati questa mattina al Boschetto, nell'ambito della Festa del Volontariato, il Parco Verdello e il murale dedicati a Romolo Crotti. «Sono molto emozionato nel vedere il murale dedicato a mio nonno - sottolinea Mirco Crotti -. Una persona molto amata non solo per quello che faceva ma per com'era». E c'è un progetto già avviato, la ristrutturazione della cascina di Romolo.

Il murale dedicato a Romolo è stato realizzato da un gruppo di giovani ragazzi guidati nel progetto dall’artista Marco Cerioli grazie al Progetto «Cremona d’Estate» finanziato da Regione Lombardia sul Bando Estate Insieme.