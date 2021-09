Pizzighettone, il faccia a faccia tra Giancarlo Bissolotti e Luca Moggi

PIZZIGHETTONE - Il voto è sempre più vicino anche per la città murata in riva all’Adda, dove il 3 e 4 ottobre Luca Moggi e Giancarlo Bissolotti saranno di nuovo faccia a faccia. Questa mattina il sindaco uscente e lo sfidante sono stati protagonisti di un dibattito frontale nella redazione de La Provincia di Cremona e Crema. Tanti gli argomenti trattati: dalla complessa situazione economico-finanziaria della casa di riposo Mazza che è prossima alla fusione con l’istituto Vismara, alle potenzialità delle aree demaniali da recuperare, passando per la riqualificazione delle frazioni.