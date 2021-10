Monticelli d'Ongina, inaugurata la Fiera dell’aglio all’insegna della “ripartenza”

MONTICELLI - Inaugurata la Fiera dell’aglio, all’insegna della “ripartenza”, come sottolineato dal sindaco Gimmi Distante, che nel suo discorso ha letto un vecchio post Facebook del marzo 2020: da quel periodo nero per il borgo pallavicino, al ritorno di uno degli eventi clou della Bassa Piacentina. Proprio nei giorni in cui a Monticelli si registrano zero contagiati, zero quarantene, zero ricoverati. Soddisfatto, anche per l’ottima annata della coltivazione, il presidente della Copap Francesco Rastelli. La presidentessa Pro loco Laura Marsiglia ha invece sottolineato il prezioso ruolo dei volontari, ringraziando in primis quelli del suo gruppo e del Gruppo Alpini che gestiscono lo stand gastronomico. Presenti gli amministratori dei paesi limitrofi e il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri, oltre ai rappresentanti delle altre associazioni locali. Ottima la risposta dei visitatori, tanti in arrivo anche dal Cremonese.