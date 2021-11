La storia e le sue emozioni in piazza del Comune a Cremona

CREMONA - La piazza del Comune ha ospitato la solenne cerimonia commemorativa dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Una celebrazione che assume particolare rilevanza nel momento in cui si aprono spiragli di una ripartenza della vita nella società civile senza peraltro tralasciare le sofferenze patite in questo anno e mezzo di pandemia sanitaria. La commemorazione si è svolta alla presenza del prefetto, Vito Danilo Gagliardi, e dei rappresentanti delle autorità civili — il sindaco Gianluca Galimberti e il presidente della Provincia Mirko Signoroni in testa— e militari locali, delle Forze armate, delle forze dell’ordine, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni combattentistiche. Ciò a testimonianza del momento di forte partecipazione emotiva e di alto valore storico per l’intera comunità cremonese, che ha partecipato con un gran numero di persone.

FOTO: FOTOLIVE/SALVO LIUZZI