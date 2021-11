Il prefetto Gagliardi commosso: "Vado in pensione, ma resto a Cremona"

CREMONA - L'annuncio è arrivato a margine della celebrazione del IV Novembre: il prefetto Vito Danilo Gagliardi a fine anno andrà in pensione. "Il 23 maggio 2019 è una data importante - spiega il prefetto - perché ha segnato il mio arrivo a Cremona; l'accoglienza dei cremonesi è stata calda, generosa, attenta... Si chiude una carriera al servizio del Paese, portato per mano da mio papà anche lui militare. Questa del IV Novembre è stata la mia ultima manifestazione ufficiale istituzionale e in questa occasione ho voluto indicare la mia prossima andata in pensione". E, commosso, Gagliardi dichiara il suo amore per la città: "Rimango cittadino tra i cittadini: ho deciso di rimanere a vivere in città per tutto il tempo che mi verrà dato".