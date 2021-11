Il sindaco Gallina sprona i giovani a difendere la pace e la memoria

SONCINO - Questa mattina alle 10.30, a Soncino, l’amministrazione comunale ha inaugurato il Largo Milite Ignoto. La cerimonia ha fatto seguito alla richiesta avanzata nelle scorse settimane dalle associazioni locali di Alpini e Reduci. Oltre al valore simbolico del gesto, non a caso compiuto proprio in occasione del 4 Novembre, la targa apposta dai ragazzi delle scuole medie insieme al sindaco Gabriele Gallina permette finalmente di dare un nome allo slargo nel cuore del centro storico, collegamento cruciale fra il castrum e il Borgo Sotto, rimasto sinora nell’anonimato nonostante la sua importanza storica e urbanistica. Il primo cittadino e il capo alpino Teresio Defendenti hanno spronato i giovani a difendere la pace e la memoria. In chiusura il Silenzio e la benedizione del parroco don Giuseppe Nevi.