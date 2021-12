"Ora vaccinazione obbligatoria": l'appello dall'ospedale di Cremona

CREMONA - I gesti solerti e meticolosi degli infermieri infilati nei camici bianchi anticontagio fanno da contrappeso all’attesa immobile dei pazienti stesi nei letti dei reparti Covid. La pulsazione ritmica dei ventilatori, che respirano per chi non è in grado di farlo da solo, scandisce l’appello dei medici dell’Unità Operativa di Pneumologia: «L’introduzione dell’obbligo vaccinale rappresenterebbe una scelta coerente con la necessità di tutela della salute pubblica — dicono gli specialisti Matteo Maestrelli e Monia Betti —. Senza dubbio è la decisione più difficile sul piano politico, ma allo stesso tempo anche la più seria per arginare l’avanzata del virus». Se — almeno per il momento — il Governo ha optato per una stretta «light», il corpo medico ha pochi dubbi: è essenziale vaccinare tutti. E alla svelta.

