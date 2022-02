Michele Zocca, l'orgoglio del sindaco Conti e di Vescovato per il trionfatore di Sanremo

VESCOVATO - Un grande striscione appeso al municipio con la scritta “Grazie Michele. Vescovato da…brividi” ha salutato questa mattina l’arrivo di Michelangelo, il compositore e produttore musicale vescovatino Michele Zocca, al quale l’amministrazione comunale ha voluto consegnare un riconoscimento dopo il trionfo del brano - nato proprio a Vescovato - presentato da Mahmood e Blanco a Sanremo. Il premio è la medaglia dedicata a El giradur, un personaggio-leggenda del paese, un commerciante ambulante che girava ovunque, anche in altre Regioni d’Italia, in bicicletta, tipico di Vescovato. Sul retro l’immagine della Rocca.

Ad accogliere Michelangelo sono stati il sindaco Gianantonio Ireneo Conti, il vicesindaco Luca Bodini, l’assessore ai Servizi Sociali Ermelinda Rodiani, l’assessore alla Cultura Rosa Maria Brianzi, l’assessore al Bilancio Elisa Castelli, il capogruppo di maggioranza Alfredo Gorni, il capogruppo di minoranza Maria Grazia Bonfante e i rappresentanti delle associazioni locali e della scuola. Il sindaco ha ringraziato Michele “per aver accettato l’invito a questo momento, che è assolutamente dovuto, perché a tutto titolo lui è residente a Vescovato e a noi fa molto piacere averlo qua. Non può che essere un vanto per noi il fatto che Michele abbia raggiunto questo che speriamo sia solo il primo traguardo a livello internazionale”.

Il vicesindaco ha poi letto l’intervento ufficiale: “L’amministrazione comunale qui rappresentata insieme alle associazioni vescovatine vuole esprimerti il suo grazie - ha detto Bodini -. Ci sono tutte: Lions Club Vescovato, Fondazione Soldi, Cremona Soccorso, Auser Vescovato, Centro Anziani, associazione Combattenti e Reduci, Avis, direzione del plesso scolastico, Leoncelli, La Rocca 2000. Tutti presenti seguendo il filo conduttore della canzone che hai portato a Sanremo, unire diverse visioni ed esperienze nel medesimo sentimento. Tu sei riuscito con il tuo grande impegno e passione a salire su quel palco prestigioso dell’Ariston e così facendo hai portato anche un po’ di noi. Tu hai unito due vocalità diverse, e non è facile, due idee diverse sotto lo stesso tetto musicale. Hai avuto la forza di sottrarre furbescamente un microfono - e qui è uscita tutta la sua vescovatinità - e urlare “Vescovato” dopo la proclamazione della canzone vincitrice. Questo tuo gesto ha risvegliato in noi quell’orgoglio di appartenenza a un paese “non ben squadrato com’è fatta la sua gente”, parafrasando una poesia dedicata a Vescovato di don Luisito Bianchi che ci ha sempre caratterizzato e differenziato da tutti, da tempo un po’ sopito. Questa medaglia sia il nostro sostegno nel vederti come alfiere della tua e nostra comunità a traguardi ancora più importanti”.

“Grazie, grazie, la metterò in studio - ha detto Michelangelo -. Non sono abituato a fare grandi discorsi. Mi fa piacere tutto questo, ringrazio io voi per avermi invitato”. Parole accolte da un applauso. A seguire un rinfresco, la consegna di omaggi delle associazioni e foto cui Michelangelo si è prestato con grande disponibilità e cortesia.