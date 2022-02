Consorzio Navigare l'Adda, in arrivo (anche) la motonave 'Cinquantana'

PIZZIGHETTONE - Presto una seconda motonave solcherà l’Adda: si tratta della ‘Cinquantana’, precedentemente in servizio sui Navigli di Milano, che con 55 posti potenzialmente coperti sarà utilizzata per le ‘crociere’ più lunghe da Lodi a Pizzighettone. È questa una delle principali novità del Consorzio Navigare l’Adda, che il 25 febbraio si riunirà per l’annuale assemblea dei soci necessaria per l’approvazione del bilancio ma anche per stilare il prossimo programma di navigazione. Le novità non riguarderanno solo la flotta: per incentivare al massimo il turismo fluviale, il Consorzio si appoggerà maggiormente ai tour operator.

PACCHETTO TURISTICO

«In marzo, appena le temperature arriveranno almeno attorno ai 16 gradi, ricominceremo con i viaggi in occasione del mercato del giovedì – spiega il presidente Carlo Pedrazzini –: da Formigara a Gera. Quest’anno, però, abbiamo pensato ad un vero e proprio pacchetto da proporre ai tour operator di Milano e del Lago di Garda. L’obiettivo è intercettare i turisti proponendo una gita di un giorno a Pizzighettone: partenza alle 9.30 in battello da Formigara, arrivo a Gera e sosta di un’ora e mezza per il mercato, ritorno e pranzo al ‘Persicone’ con prodotti tipici del territorio, a seguire visita guidata nella città murata». Ora che il turismo di prossimità è stato riscoperto (nel 2021 il Consorzio ha registrato un +25% di passeggeri rispetto al periodo pre Covid) si punta dunque a richiamare più persone possibili sull'Adda.