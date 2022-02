Scontro frontale e carambola di veicoli in tangenziale, 40enne ferito

CREMA - Incidente frontale questa mattina in tangenziale, all'altezza dello svincolo per Ripalta Cremasca. Un quarantenne alla guida di una Opel Astra ha perso il controllo dell'auto in pieno rettilineo e si è scontrato prima con un Tir, poi con una Ford e infine con un furgone. Illesi gli occupanti degli altri tre veicoli, mentre lui è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e dal medico inviato dall'Ospedale Maggiore. Tangenziale chiusa in direzione Milano mentre in direzione Cremona uscita obbligatoria a Ripalta Cremasca. Pesanti quindi le ripercussioni sul traffico anche sulla circonvallazione cittadina in particolare in via Libero Comune e via Visconti.