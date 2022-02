Cristiano Militello, l'inviato di 'Striscia la Notizia' in piazza del Comune

CREMONA - Visita a sorpresa, questa mattina in piazza del Comune, dell'inviato di Striscia la Notizia (Canale 5) Cristiano Militello. Toscano di Pisa, comico, cabarettista, personaggio televisivo e conduttore radiofonico, Militello ha guadagnato notorietà raccogliendo, in vari libri, gli striscioni calcistici più divertenti degli stadi italiani. Il successo del primo libro, lo ha portato ad essere inviato fuori dagli impianti sportivi per conto del TG satirico di Canale 5, Striscia la notizia. Qui dal 2004, nella rubrica Striscia lo Striscione, ha assemblato e commentato le immagini più divertenti delle curve e dei campi italiani, intervallate da interviste ai tifosi prima e dopo la partita; un segmento che è diventato tra i più seguiti del panorama televisivo nazionale. Dopo il blitz dello scorso 9 gennaio a Castelleone, in occasione dello storico Mercatino dell'antiquariato, Militello è tornato nella nostra provincia e in particolare nel capoluogo. Con la troupe televisiva al seguito, ha effettuato alcune interviste. Sicuramente tra le più simpatiche, quella sotto il porticato della Cattedrale con "l'inventore Gelmini".

RIPRESE: FOTOLIVE/SALVO LIUZZI