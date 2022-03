Ucraina: "Ecco la mia gente sotto le bombe"

CREMA - L'eco delle bombe si diffonde tra le macerie di una città distrutta, assieme ai lamenti dei feriti. Dopo i bombardamenti, cominciati con la distruzione del Palazzo del Governo, la città è deserta e disseminata di missili inesplosi. Kharkiv riversa in un lago di sangue.

Olga Prygorova è una giornalista ucraina originaria della città assediata. Racconta da Crema, accompagnata dalle sconvolgenti immagini dei video registrati sul posto, la sofferenza e il dramma di una città messa in ginocchio dalle bombe. "I russi pensano che così ci stiano liberando dai nazionalisti, ma è una cosa assurda perché in quella parte dell'Ucraina parliamo tutti russo, non abbiamo mai avuto problemi con loro".

"Voglio che il mondo veda quello che sta facendo Putin,- continua - ma io ho fiducia nella resistenza dell'esercito ucraino, spero che i russi aprano gli occhi e smettano di farci guerra".