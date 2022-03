Caro carburanti, sale la protesta di benzinai e automobilisti

CREMONA - Prezzi della benzina alle stelle. E anche il Diesel non conviene più. In molti punti vendita addirittura il gasolio costa più della benzina, nonostante l'accisa sia più bassa. Il rincaro carburanti sembra ormai fuori controllo: di ora in ora i gestori sono costretti a ritoccare in eccesso i prezzi al litro. In città, in alcuni distributori, si arriva a oltre 2 euro e 4 centesimi, anche in modalità self-service. Una situazione che si è acuita con il conflitto russo-ucraino, ma che già aveva iniziato a palesarsi settimane fa.

I benzinai, ultimi anelli della catena di approvvigionamento, sono in difficoltà, perché le marginalità sono identiche, mentre le spese come le commissioni sui sistemi di pagamento elettronici sono sempre più elevate. E mentre la situazione si sta già traducendo in protesta per autotrasportatori e pescherecci, le stime sull’impatto a lungo termine sulle tasche degli italiani sono preoccupanti. Nel servizio video, i commenti di gestori e clienti a Cremona.