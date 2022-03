Pizzighettone, partiti gli aiuti sanitari raccolti nel weekend

PIZZIGHETTONE - Sono partiti oggi gli aiuti di tipo sanitario raccolti sabato e domenica in piazza d’Armi su iniziativa di “Insieme si cambia Pizzighettone” in collaborazione con Croce Rossa Ucraina, Acli e Pellegrini con gioia. Come spiega Giancarlo Bissolotti si tratte di garze, farmaci, disinfettanti e altro, richiesti da chi opera sul posto.

Domenica a chiudere l’iniziativa di solidarietà sono state le testimonianze di una giovane mamma arrivata nel Cremonese nei giorni scorsi dopo aver lasciato Zaporizhzhia e di Alexander Kozhenov, russo che vive da anni a Fiesco e ha sposato un’ucraina: “Siamo lo stesso popolo, non vogliamo questa guerra”. A Pizzighettone nelle prossime ore sono attese altre due famiglie in arrivo dall’Ucraina.