Ucraina, in cinquecento a Soncino per “dare un’occasione alla pace”

SONCINO - Quasi mezzo migliaio di cittadini, con le autorità locali e le associazioni in testa, si sono ritrovati questa mattina nel piazzale delle piscine in via Galantino, a Soncino, per “dare un’occasione alla pace”. Give Peace a Chance, infatti, è la canzone che è rimbombata dagli altoparlanti nelle strade, dalle parole dei bambini in marcia ai cuori dei tantissimi residenti affacciati alla finestra di casa o degli uffici. La fiumana solidale si è distesa sino alla piazza Garibaldi. Successo straordinario per la manifestazione. Volontariato Soncinese e il municipio non pensano però solo a gesti e simboli. Nel frattempo, oltre agli aiuti inviati in quel di Kiev, si è attivata anche la rete dell’accoglienza.