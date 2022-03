Ciclista investita in piazza Cadorna, ricoverata al Maggiore in codice giallo

CREMONA - Una ciclista 56enne è stata investita da un'auto in piazza Cadorna poco dopo mezzogiorno. Inizialmente le condizioni della donna sembravano gravi, ma per fortuna è rimasta sempre cosciente e dopo i primi soccorsi sul posto, è stata trasportata all'ospedale Maggiore in codice giallo dall'ambulanza della Croce Verde, arrivata insieme all'automedica. Gli agenti della Polizia locale si sono occupati dei rilievi dell'incidente e del traffico che ha inevitabilmente subito forti rallentamenti visto l'orario di punta.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/PAOLO CISI