La Festa dell'albero: «Il futuro della Terra è nelle nostre mani»

CREMA - «Siamo entusiasti di poter tornare in piazza con una manifestazione che rappresenta la nostra scuola da ormai 24 anni. Tutto l'istituto si è mobilitato per contribuire a realizzarla: docenti, personale ausiliario, tecnico e amministrativo e soprattutto studenti, questi ultimi emozionati e desiderosi di partecipare alla Festa dell’albero, che non si teneva da tre anni. Per la stragrande maggioranza di loro è la prima volta». Commenta così, Serena Cracolici, direttrice della sede di viale Santa Maria dell’istituto agrario Stanga, il ritorno della rassegna a carattere ambientale, che questa mattina ha animato piazza Duomo, con stand e scolaresche, piante e viole. Presenti alla manifestazione il corpo carabinieri forestali dello Stato e numerose realtà, tra cui le guardie ecologiche volontarie, la Libera associazione agricoltori, l’associazione Fontanili di Capralba, la protezione civile Lo Sparviere, il gruppo micologico cremasco, la Pro loco, l’associazione culturale Franco Agostino Teatro Festival, l’associazione Alpini di Crema e l’unità cinofila Soic, oltre a Fiab Cremasco, istituto Sraffa, l’associazione ex allievi della scuola agraria Stanga, l’apicoltore Alessandro Riboli, Crema Green, Comunità sociale cremasca, Hospital services, Carnevale cremasco, gruppo storico Ricengo e l’artista Giuseppe Ravanelli che realizza sculture in legno con rami e tronchi raccolti lungo il Serio.

