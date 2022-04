L'opera a favore dei bambini vulnerabili di Nicolò Govoni raccontata su Geo

CREMONA - L'opera meritoria a favore dei bambini del mondo da parte dell'organizzazione umanitaria Still I Rise fondata dal cremonese Nicolò Govoni, è stata raccontata in televisione nel programma Geo di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola. "Ho avuto l’onore - racconta Govoni sui suoi canali social - di essere ospitato di nuovo su Geo, un programma storico italiano condotto con il cuore e con l’anima da Sveva Sagramola, uno dei volti televisivi che più mi fa sentire capito. Erano due anni che non ci sentivamo e, mentre nel 2020 abbiamo parlato di Still I Rise dalla sua nascita fino alla pandemia, stavolta abbiamo ripercorso gli ultimi due anni raccontando l’apertura della Scuola Internazionale in Kenya, l’accreditamento del Baccalaureato Internazionale, l’apertura della Scuola di Riabilitazione in Congo e il premio CIDU per i diritti umani".

"Ma soprattutto, abbiamo parlato di perché. Perché fare tutto questo, perché continuare a provarci, perché non mollare mai. Il perché è l’elemento più cruciale quando si sogna di cambiare il mondo, e ognuno di noi ne ha diversi, migliaia e migliaia di perché, ma il mio è uno solo, e si trova alla fine di questo video. Quel perché è la forza che muove tutto quanto. Un’opportunità come quella che Sveva e Geo ci hanno offerto è importantissima, fortifica la nostra Missione e protegge il futuro dei nostri bambini. Il fatto che tengano a noi e restino al nostro fianco anche a distanza di anni è bellissimo, e vorrei che la nostra Grande Famiglia li ringraziasse del supporto".