Il ritorno del Mercato Europeo. E il centro è oasi di sapori

CREMONA - Entra nel vivo il Mercato Europeo, il tradizionale appuntamento gastronomico che vivacizza le strade del centro città, organizzato da Confesercenti e Anva con il patrocinio del Comune. Dopo l’edizione autunnale del 2021, il Mercato Europeo torna finalmente nella sua veste abituale, quella di un maggio che però, purtroppo, sembra avere il sentore dell’autunno e rischia di rovinare almeno parzialmente l’appuntamento. Che di sicuro, comunque, propone cibo per tutti i gusti oggi e domani.

«Il rischio del maltempo c’è, però gli scorsi anni ha portato fortuna» ha scherzato al taglio del nastro in piazza Cittanova l’assessore al Commercio, Barbara Manfredini. Con lei c’erano il coordinatore nazionale e il responsabile operatori di Anva, Adriano Ciolli e Riccardo Roselli, la presidente e il direttore di Confesercenti Cremona, Gaia Fortunati e Giorgio Bonoli. «Quest’anno sono coinvolti una cinquantina di stand provenienti da 18 nazioni anche non europee, come il Messico. Infatti possiamo parlare di Mercato Internazionale, più che europeo» hanno spiegato. «Il Mercato – ha ripreso la parola in conclusione Manfredini – si inserisce nelle iniziative promosse dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) con lo scopo di animare le vie del centro».

VIDEO E FOTO: FOTOLIVE/SALVO LIUZZI