Monticelli, la "Fiera dei Fiori" ritorna all'antico

MONTICELLI D'ONGINA - Inaugurata stamattina, alla presenza delle autorità, la Fiera dei fiori. La prima in veste originale da quando è scoppiata la pandemia. E anche per simboleggiare il ritorno alla normalità, dopo il taglio del nastro il sindaco Gimmi Distante e l’assessore Cassandra Dagani hanno consegnato ufficialmente le benemerenze civiche istituite per premiare e ringraziare i sodalizi che più di tutti si sono spesi nell’emergenza: Pubblica assistenza, Avis, Protezione civile Omega. A ritirare gli attestati sono stati rispettivamente Paolo Targon, Sonia Massari e Daniele Migliorati.