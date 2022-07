Rigenerazione Urbana, inaugurata la nuova piazza

CASTELVETRO - Inaugurata la nuova piazza, cuore del progetto di rigenerazione urbana da 1,2 milioni di euro in gran parte finanziato dalla Regione Emilia Romagna. A tagliare il nastro sono stati il sindaco Luca Quintavalla e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, insieme a consiglieri comunali, tecnici progettisti e delle imprese che hanno realizzato i lavori, oltre ai rappresentanti delle realtà associative e commerciali che hanno collaborato: “È stato un percorso partecipato” ha ricordato infatti il sindaco.

“La qualità degli spazi urbani è strettamente collegata alla qualità del vivere - ha detto Bonaccini - e con la riforma della legge urbanistica da subito abbiamo puntato proprio a questo: recuperare l’esistente e valorizzare aree e territori mettendo al centro recupero dell’esistente, sostenibilità ambientale e socialità”. In via Roma, ripensata come uno spazio condiviso, c’erano anche i nonni dell’istituto Biazzi, che hanno poi accolto Bonaccini nel grande parco diventato polmone verde del paese.