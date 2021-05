Fabiano Massimi presenta 'I demoni di Berlino'

CREMONA - Pillole di Caffè Letterario: un libro in tre minuti. Da questa settimana, ogni mercoledì pomeriggio la piattaforma laprovinciacr.it si arricchisce di un nuovo appuntamento, l’incontro con uno scrittore che parla del suo ultimo romanzo e dà due indicazioni di lettura agli utenti. Un incontro “veloce” , come imposto dai ritmi del web, ma non per questo meno ricco di contenuti e di suggestioni. L’ospite di turno dialoga con Paolo Gualandris, caporedattore del quotidiano La Provincia di Cremona e Crema (per il quale cura la pagina dei libri) e anima del Caffè Letterario di Crema, associazione che da oltre vent’anni organizza con successo incontri con scrittori italiani e stranieri.



Si può raccontare un libro in tre minuti? La risposta è sì, se a farlo è lo stesso autore, che è in grado di dare gli stimoli giusti e lanciare le suggestioni capaci di instillare in chi lo ascolta la curiosità per la storia che viene narrata, per il contesto in cui si svolge, per l’atmosfera che fa respirare. Benefiche pillole di cultura in un mondo in cui se ne respira sempre meno perché, parafrasando, Cesare Pavese, la letteratura è un antidoto contro le malattie della vita. Il primo appuntamento è con Fabiano Massimi, che presenta il suo nuovissimo romanzo “I demoni di Berlino”, pubblicato da Longanesi. Il romanzo è il sequel de “L’angelo di Monaco”, successo internazionale, vincitore del Premio Giallo a Palazzo organizzato da La Provincia. Massimi è l’autore di “Torri assassine”, il giallo di Capodanno pubblicato da La Provincia.