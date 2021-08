Road To Luppolo: l'esibizione degli Epica, star della prima giornata

CREMONA - Con l'esibizione della band Epica guidata dalla vocalist Simone Simmons, star di serata, si è chiusa la prima giornata alle Colonie Padane di Road To Luppolo, edizione ridotta (causa Covid) del festival Luppolo In Rock. Lo staff del Luppolo In Rock, guidato da Massimo Pacifico, prosegue anche nelle sue azioni solidali. In questo caso le iniziative sono a favore di Aida Cremona (Associazione Incontro Donne Antiviolenza) e ThisAbility. Per Aida ci sarà una raccolta di fondi tramite una lotteria (biglietti ancora disponibili durante il festival) il cui premio finale sarà una batteria marchiata Luppolo In Rock e dedicata alla memoria di Andrea Rossi, “metallaro” prematuramente scomparso alcuni anni fa. Sul fronte ThisAbility, alcuni ragazzi del sodalizio sono coinvolti nello staff organizzativo della manifestazione musicale.