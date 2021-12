La gioia e le emozioni del Sixth Pop Gospel Choir in tour

SPINADESCO - Dai Coldplay di Viva la vida ai Pooh di Chi fermerà la musica, passando per i canti tipici di Natale e i brani resi celebri dal film Sister Act e persino un bellissimo omaggio a Ennio Morricone. Gioia ed emozioni nella chiesa parrocchiale di Spinadesco per la bellissima esibizione dei Sixth Pop Gospel Choir diretti dal maestro Massimo Ardoli e con la presenza di due voci straordinarie come quelle di Elena Ravelli e Diego Favagrossa. Accompagnamento musicale a cura di Francesco Lazzari, Maurizio Tadioli e Simone Conti. Il tour del gruppo proseguirà mercoledì 22 dicembre nella chiesa di Stagno Lombardo e giovedì nella chiersa di Sesto ed Uniti. L'inizio del concerto è alle 21, per due ore di musica da non perdere.