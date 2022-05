Battiato, “Il coraggio di essere Franco”. Con scene di Cremona

CREMONA - Ad un anno dalla sua scomparsa, viene trasmesso il primo documentario su Franco Battiato: un ritratto intimo del "genio" che ha ridefinito il concetto di musica pop in Italia. Con la voce narrante di Alessandro Preziosi, il documentario - che propone anche scene girate a Cremona - ripercorre la vita e la carriera di uno degli autori più rivoluzionari della musica italiana, pioniere di nuovi mondi musicali. Il progetto è arricchito dall'utilizzo di archivi inediti, nonché dalle riprese esclusive nelle case di Milano e Milo in Sicilia. Tra i documenti inediti, i testi autografi del 1966 e le foto esclusive del suo primo duo con Gregorio Alicata, “Gli ambulanti”, insieme ad un brano mai ascoltato prima.

Il documentario è arricchito dalle testimonianze di artisti e personalità che maggiormente hanno contribuito al successo di Battiato, ognuna rappresentativa di un mondo artistico su cui si è espresso in prima persona: tra gli altri, Alice, Luca Madonia, Sonia Bergamasco, Willem Dafoe, Antonio Scurati, Giovanni Caccamo, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio. E Morgan, che esegue in anteprima “Battiato mi spezza il cuore”, il brano composto in occasione della malattia di Battiato.

Morgan con Franco Battiato

Nessuno come Battiato è riuscito a scardinare le regole del gioco in così tanti ambiti: da quello musicale a quello cinematografico, dalla televisione all'universo mistico e spirituale, votando la sua creatività al risveglio della coscienza del pubblico. Un programma scritto e ideato da Angelo Bozzolini, Supervisione Editoriale Fabio Mancini, Delegato di Produzione Manuela Vitale. Regia di Angelo Bozzolini. Una produzione AUT AUT in collaborazione con RAI DOCUMENTARI.