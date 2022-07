Bagno di folla per Dargen D'Amico, un concerto 'marcato' Cremona

CREMONA - Quasi un ritorno a casa tutto cremonese: seconda serata di Tanta Robba Festival, ieri al Parco delle ex Colonie Padane, con uno (scontato) bagno di folla (4.200 persone presenti) e una percentuale di musicisti cremonesi sul palco non indifferente. Accanto infatti a Dargen D’Amico, salito sul palco mezz’ora prima della mezzanotte per chiudere la lunga nottata, c’erano infatti ben tre musicisti nati e cresciuti all’ombra del Torrazzo e che oggi appaiono come autori o sessionman d’alto livello. A far ballare una folla di giovanissimi e meno giovani sulle note del tormentone sanremese Dove si balla ci hanno pensato infatti anche Edwyn Roberts al basso, fra gli autori dello stesso brano, e Tommaso Ruggeri alla batteria. Sul finire del concerto ha suonato la chitarra anche l'altro fratello Ruggeri: Giacomo. Tre nomi ormai notissimi e che da qualche tempo stanno accompagnando il rapper milanese in giro per la penisola nel corso di un fortunato tour. Ma non è tutto, perché sul secondo dei due palchi montati in riva al fiume, sempre ieri hanno suonato anche i Rosco Dunn, formazione che comprende Riccardo Nicoletti e Nicola Sciacca.

Ma ieri sera - al di là delle presenze e dell’orgoglio tutto locale - la musica e il divertimento sono stati i veri protagonisti come nella migliore tradizione del Tanta Robba, anche quest'anno curato con massimo impegno dall’associazione Amici di Robi e La Valigetta. Fittissimo il programma che oltre ad artisti e band già citate ha portato in città anche il rock, il pop e l’elettronica coloratissima di Caffellatte, Post Nebbia, Casual e Ice B, cmqMartina. Un festival che si è fatto apprezzare anche per l’organizzazione e per la gestione degli spazi, fra aree ristoro immerse nel verde, mercatini, e una programmazione post-concerti capace di accompagnare il pubblico fino a notte fonda. Al parco ex Colonie Padane le luci comunque non si spengono e oggi è tutto pronto per la serata conclusiva con La Rappresentante di Lista, anche in questo caso fra le band di maggiore successo reduci dall’ultima edizione di Sanremo. Ad accompagnare la cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano elettrico, chitarra elettrica ed acustica e voci), sul palco una formazione che comprenderà per questo tour Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra acustica, percussioni e cori), Roberto Calabrese (batteria), Carmelo Drago (basso) e Roberto Cammarata (chitarra elettrica). Assurdité, Naska, Giargo in Arte, Saqqara X, Johnma, Naive, La Sad, Sibode dj, Kharfi. Come per le due giornate conclusive al Tanta Robba la festa inizia ben prima dell’inizio del concerti, previsto attorno alle ore 21.30, perché le porte del parco si apriranno già alle ore 18, con ristorazione, bar e zona market già attive a pieno regime. Informazioni su sito e canali social del Tanta Robba.