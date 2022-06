Nati sette cigni lungo il fiume Adda, nel tratto prima della centrale idroelettrica

PIZZIGHETTONE - La siccità non ferma la vita. Lungo il fiume Adda, nel tratto prima della centrale idroelettrica di Pizzighettone dove il livello dell’acqua è più rassicurante, sono infatti nati sette cigni che attualmente si trovano con mamma e papà nei pressi dell’attracco di Formigara. Erano anni che non se ne vedevano così tanti in zona e il lieto evento rappresenta un’ulteriore attrazione per le escursioni lungo l’Adda.