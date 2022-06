Grana Padano in 3D su THE CORNER a Milano alla Stazione di Porta Garibaldi

DESENZANO DEL GARDA - Alla stazione di Milano Porta Garibaldi, “The Corner” cambia il modo di comunicare nel cuore del business district della metropoli lombarda e la consacra tra le più dinamiche in Europa e nel mondo. Tra i messaggi in 3D che scorrono ogni giorno sul digital landmark affacciato su piazza Sigmund Freud compare da ieri la digitale dinamica del Grana Padano DOP, ancora una volta all’avanguardia nella scelta dei media innovativi rivolti al grande pubblico.

“The Corner” è un impianto tecnologico di ultima generazione di oltre 55 metri di lunghezza per 6 di altezza, in grado di realizzare esperienze immersive e 3D, di pianificare una distribuzione dinamica dei messaggi nel corso della giornata e di modulare i contenuti grazie ad un approccio “Ad Tech Driven”. Di grandissimo impatto grazie alla sua dimensione, luminosità, definizione e angolarità, per dimensioni è secondo in Europa solo al landmark di Piccadilly Circus a Londra.

Il messaggio del Grana Padano DOP, della durata di un minuto, è stato progettato e realizzato per sfruttare le peculiarità del medium. “Stiamo rinnovando profondamente la nostra comunicazione, in Italia e all’estero, puntando su nuovi strumenti e con linguaggi adatti a loro e non semplicemente adattati – spiega Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio Tutela Grana Padano – Il consolidarsi del primato del Grana Padano di formaggio DOP più consumato nel mondo, con 5.234.443 forme prodotte nel 2021 ed un export salito a 2.240.335 forme, dimostra che un patrimonio alimentare ideato dai monaci cistercensi di Chiaravalle nel 1135 e fedele alla sua tradizione e ai propri valori segue l’evoluzione del gusto anche grazie alla comunicazione in linea con linguaggi e media più diffusi”.

La collocazione di “The Corner” a Porta Nuova, una delle zone più vivaci di una metropoli di rango internazionale come Milano e tra gli effervescenti quartieri di Corso Como, Isola e Brera, vetrine del lifestyle meneghino, consente di prevedere un passaggio di circa 110 milioni di persone all’anno.