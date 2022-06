Pandisti da tutta Italia, è nuovo record mondiale: sono 939 gli equipaggi iscritti

PANDINO - Nuovo record mondiale: 939 Fiat Panda iscritte al maxi raduno al castello visconteo. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, strepitoso ritorno di Panda a Pandino. La manifestazione ha fatto registrare il nuovo primato (il precedente del 2019 era 695 equipaggi) grazie agli organizzatori e alle decine di volontari che si sono spesi per il successo della kermesse. Un pienone nell'arena esterna del castello in tutti i parcheggi di via Circonvallazione e del centro sportivo Pietro Torri di via Bovis, per una festa che continuerà anche nel pomeriggio con le premiazioni. Equipaggi arrivati da tutto il territorio, da fuori provincia e dal resto d'Italia. In circa 200 erano già qua da ieri, gli altri si sono aggiunti nel corso della mattinata. Per tutti servizio ristoro, allestito nel parco dell'ala nord del castello e intrattenimento musicale con l'esibizione del rapper cremasco Alessandro Bosio e di alcune band.