Valeri alla prima in azzurro: "Devo molto alla Cremonese"

CREMONA - Il terzino sinistro della Cremonese, Emanuele Valeri, è stato appena convocato nella nazionale Under 21. Il giocatore è di proprietà dei grigiorossi e per la prima volta veste l'azzurro: "Sono felicissimo per l'opportunità che mi è stata concessa con l'Under 21: per questo devo moltissimo alla Cremonese".

