Memorial Robi Telli e Memorial Miky Barcella: ed è spettacolo

CREMONA - Lo spettacolo del 3XCRE, Memorial Robi Telli e Memorial Miky Barcella insieme per regalare alla città uno spettacolo di pallacanestro unico. Il torneo di 3 contro 3 sta proseguendo in via dei Classici con lo stesso entusiasmo di sempre. Lo show continuerà fino al tardo pomeriggio di domenica 11.