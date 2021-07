La gioia di Maurilio Segalini: "Cremona è in festa grazie a Valentina"

CREMONA - Cremona in festa. L'oro olimpico conquistato nella notte italiana dalla cremonese Valentina Rodini, nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio in coppia con Federica Cesarini, ha acceso i cuori dei suoi concittadini. Enorme la soddisfazione del presidente della Canottieri Leonida Bissolati, Maurilio Segalini, società di appartenenza di Valentina.

Segalini, poi, spiega: "Valentina tornerà a Cremona domenica e ci stiamo già organizzando per riceverla nel migliore dei modi. E' nostra intenzione però organizzare una giornata speciale con la premiazione ufficiale per lei e per Giacomo Gentili. Nell'anno del nostro Centenario, la prima medaglia d'oro ad una Olimpiade è certo una cosa quasi irripetibile".