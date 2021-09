Anche Valentina Rodini e Fausto Desalu dal presidente Mattarella

ROMA - Gli atleti olimpici e paralimpici azzurri medagliati ai Giochi di Tokyo 2020 hanno fatto il loro arrivo al Quirinale per la cerimonia di riconsegna delle bandiere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti anche i nostri atleti Valentina Rodini e Fausto Desalu.

A capitanare gli azzurri, accompagnati dai rispettivi presidenti, del Coni Giovanni Malagò e del Cip Luca Pancalli, c'erano i portabandiera olimpici, Elia Viviani e Jessica Rossi, e paralimpici Bebe Vio e Federico Morlacchi.

Le delegazioni hanno fatto il loro arrivo al Colle a bordo di 5 pullman scoperti e griffati 'ItaliaTeam - Stupor Mundì e '69 volte Italia. Una paralimpiade che è già nella storia.

Ad accoglierli, anche diversi appassionati e curiosi che hanno celebrato l’arrivo delle nazionali con un lungo applauso.

«Il merito di un'Olimpiade da record, nei numeri e nei risultati, è tutto loro»: così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha reso omaggio agli azzurri medagliati a Tokyo 2020 parlando al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di riconsegna del tricolore al Quirinale. «Non c'è mai stata per l’Italia nella storia un’Olimpiade con 40 medaglie - ha aggiunto -, mai tutte le Regioni hanno avuto almeno un rappresentante, mai un’Italia con 46 atleti in tutti e cinque i continenti, a dimostrazione di una squadra multietnica e perfettamente integrata».

«Avete emozionato gli italiani. Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Il nostro Paese è in ripresa, si è sentito rappresentato, si è sentito coinvolto da voi». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella. «Questa è stata una grande estate per lo sport. «Concludo sottolineando che voi siete stati squadra, avete dimostrato amicizia e integrazione tra di voi, e avete sollecitato attenzione allo sport e a praticare lo sport».