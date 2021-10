Cremona, le azioni salienti della vittoria Vanoli sulla Fortitudo

CREMONA - La Vanoli Cremona coglie la sua prima vittoria in campionato battendo 94-78 al PalaRadi la Fortitudo Kigili Bologna. Finalmente davanti al proprio pubblico, i biancoblu, privi di Malcolm Miller volato negli States per la nascita della prima figlia, mettono in campo grande energia in difesa, si cercano con continuità in attacco, come chiesto da coach Paolo Galbiati in settimana, e portano a casa una vittoria importante. Riviviamo insieme le azioni salienti del match disputato al PalaRadi.