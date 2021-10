Miller: «Vanoli può competere ad alto livello»

CREMONA - «È una squadra che può competere ad alto livello. Ha talento, ha giocatori di qualità dentro e fuori dal campo e quindi si potranno raggiungere degli ottimi risultati in questa stagione». Ha le idee chiare Malcom Miller, il 28enne americano neoacquisto della Vanoli a disposizione di coach Paolo Galbiati. Ultimo giocatore messo sotto contratto dalla recente sessione di basket mercato estiva - dopo una complicata trattativa -, Miller è dunque pronto a dare il suo contributo alle ambizioni della squadra biancoblù. «Sono contento di essere qui a Cremona» ha esordito l’ex campione Nba con i Toronto Raptors nel 2019.

Il giocatore è stato presentato oggi pomeriggio nella sala riunioni dell’azienda Braga, sponsor premium della squadra di basket di Cremona. Un sodalizio consolidato negli anni, come ha introdotto il direttore generale Flavio Portaluppi, «un onore per noi avere il nome Braga sulle maglie». Insieme c’erano anche Giulio Braganti e Giancarlo Mazzotti a portare i saluti del presidente dell’azienda, assente per motivi lavorativi.

«Sono diversi anni che sosteniamo la squadra. Vanoli e Braga sono realtà simili come etica, filosofia e passione per il lavoro. I grandi risultati si ottengono in questo modo. Siamo orgogliosi di avere con noi un grande talento come Miller e speriamo che questo connubio sia di buon auspicio per il campionato e per l’esplosione delle qualità di Malcom» ha affermato Braganti.

«Vorrei ringraziare la Guerino Vanoli - sottolinea Malcom Miller - per avermi permesso di tornare negli USA per la nascita di mia figlia. È un’esperienza unica per tutte le mamme, ma anche per tutti i papà».