Valentina Rodini: "Siamo una grande città e puntiamo sempre più in alto"

CREMONA - Tra i tifosi grigiorossi che hanno festeggiato in centro, venerdì sera, la promozione della Cremonese in serie A, c'era anche Valentina Rodini, la campionessa cremonese di canottaggio, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel doppio pesi leggeri con Federica Cesarini. "Siamo una grande città - ha dichiarato Valentina nel video - e puntiamo sempre più in alto. Sono felice che la Cremo sia passata in serie A ed è stato bellissimo vedere la città che si riuniva coi vcolori grigiorossi".