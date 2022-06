Ciclismo, la cremonese Marta Cavalli in trionfo sul Mont Ventoux

MONT VENTOUX - Un altro capolavoro. Il terzo dopo le vittorie all’Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone. Marta Cavalli ha conquistato la vittoria della Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Una vittoria splendida per la ciclista cremonese nella prima edizione femminile di questa corsa di 100 chilometri partita da Vaison La Romaine. L’atleta della Fdj ha staccato il gruppo sulla salita del Mont Ventoux quando mancavano circa 2,5 chilometri al traguardo e ha fatto il vuoto dietro di sé, arrivando in solitaria. All’allungo della cremonese ha provato a rispondere la tedesca Clara Koppenburg, ma non è riuscita a tenere il ritmo e ha chiuso al secondo posto a 41”. Ha completato il podio a 53” la campionessa di Francia Evita Muzic, compagna di squadra di Cavalli. Per la cremonese grandissima soddisfazione per questa vittoria sul Mont Ventoux, con un riscontro importante anche al termine del periodo in altura per preparare nel modo migliore il Giro e il Tour.