CremonaJazz - Roberto Cipelli & Paolo Fresu

CREMONA - Venerdì 25 giugno (ore 20) all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Volino, per la rassegna CremonaJazz, Roberto Cipelli in duo con Paolo Fresu presenta - oltre alla simbolica rilettura di un classico di Monteverdi con cangianti sfumature jazz - il programma del suo ultimo disco, L’equilibrio di Nash. Nella teoria dei giochi, l’equilibrio di Nash è una serie di strategie in cui, in una situazione di equilibrio, un giocatore effettua una mossa ardita ed improvvisa alla quale l'altro risponde con una altrettanto coraggiosa, allo scopo di mantenere l’equilibrio: una perfetta metafora dell’interplay tra musicisti che improvvisano su un palco. Un lavoro a due voci che corona un rapporto che dura da 36 anni all'interno dello storico quintetto di Fresu, del quale Cipelli è cofondatore.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla rassegna sono disponibili sul sito www.cremonajazz.it.