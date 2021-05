Sette settimane, ciascuna dedicata ad un tema specifico affrontato in modo poliedrico e interdisciplinare, per proporre da diverse angolazioni nuovi stimoli per un rinnovato e più consapevole stile di vita, che porti un po’ di benessere e serenità, di cui si sente particolarmente la necessità in questo periodo di emergenza Covid: dal 14 maggio al 26 giugno 2021 Mezzano di Primiero (fra i Borghi più Belli d’Italia del Trentino) inscena Germogliare. Semi per un nuovo modello di salute. In programma eventi, attività e appuntamenti accomunati dalla tematica del benessere visto nella sua accezione più ampia, nella cornice incontaminata di questo piccolo paese di montagna circondato da boschi millenari e verdi prati, noto per Cataste&Canzéi, la trentina di cataste artistiche di legna che fanno del suo centro storico uno straordinario museo en plein air.

Salutogenesi, la chiave per una vita sana

A fare da filo conduttore al Festival –organizzato dal Comune di Mezzano di Primiero in collaborazione con il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino – i principi della Salutogenesi, teoria sviluppata negli anni ‘70 dal sociologo e medico Aaron Antonovsky e mirata alla ricerca dei fattori che promuovono la salute, grazie alla scoperta e all’utilizzo delle fonti dello star bene che ognuno di noi ha dentro di sé. La salute si crea a partire dagli stili di vita che adottiamo, dalle persone che incontriamo, dalle attività che intraprendiamo. Per questo è fondamentale promuovere tutte quelle strategie che possono migliorare ulteriormente benessere e salute, dall’alimentazione all’attività fisica, dalla comprensione delle emozione all’uso terapeutico dell’arte e dei colori e via dicendo. E apprendere le regole che ci permettono di preservare il nostro stato di benessere fisico e psicologico, perché la salute si costruisce ininterrottamente da quando nasciamo a quando invecchiamo.

I “Semi”

Questi gli spunti attorno a cui si sviluppa Germogliare: ogni settimana ruota attorno ad un tema (i “Semi”, per l’appunto), declinato fra incontri d’approfondimento, esperienze, arte. Il tutto organizzato in modo da coinvolgere adulti e bambini. Dopo la prima settimana di introduzione generale al Festival, si succederanno la Settimana della medicina tradizionale cinese (17 -23 maggio), la Settimana del buon cibo (24 – 30 maggio), la Settimana della salute nell’arte (31- 6 giugno), la Settimana della qualità della vita (7- 13 giugno), la Settimana dell’equilibrio (14 – 20 giugno), la Settimana del Solstizio (21- 27 giugno), momento magico dell’anno in cui le ore di luce sono al loro massimo e – si dice – si rinsalda il vincolo fra lo spirito individuale e l’anima del mondo. Saranno organizzati corsi di cucina, laboratori di pittura, attività all’aperto (quali Tai Chi, meditazione, movimento, danza), passeggiate guidate che permetteranno di mettere in pratica gli insegnamenti e le indicazioni avute durante le conferenze. Si riscoprirà, ad esempio, come la semplice attività del camminare nei boschi sia fonte di benessere fisico, che sarà arricchito durante le passeggiate dal racconto di esperti su erbe, bacche, fiori, alberi, animali e tante altre curiosità. In programma anche una serie di appuntamenti pensati appositamente per i bambini, narrazioni teatrali nell’antico Tabià della Gemma (un antico fienile) che evidenzieranno l’importanza delle fiabe nel nostro quotidiano, e uno spettacolo finale di musica, danza e poesia nel bosco in compagnia delle lucciole dal titolo “Risonanze”.

Il Festival sarà raccontato da una serie di pannelli disposti lungo le strade del paese e gli appuntamenti saranno concentrati soprattutto negli week end. Calendario e dettagli su www.mezzanoromantica.it e sulla pagina FB di Mezzano Romantica. Tutte le attività si svolgeranno in ottemperanza alla disposizioni volte al contenimento del COVID-19 in vigore al momento del Festival.



