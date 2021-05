VIGEVANO - Quest’estate, NEK Filippo Neviani tornerà a suonare dal vivo con “LIVE ACUSTICO 2021”!

Così NEK ha annunciato le date sui propri social: «Oggi sono felice, ho una bella notizia per voi, ma anche per me!

Partiamo dall’inizio. L’estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le storie. Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto perché era una ripartenza, per me, per i professionisti che lavorano nel nostro settore, ma un po’ per tutti.

Poi ci siamo fermati di nuovo ed è stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, lo sapete.

Adesso però torniamo a sperare, piano piano le buone notizie arrivano e quella di oggi è che questa estate si torna in tour! Partiremo un po’ da dove ci siamo lasciati, porterò in giro uno spettacolo in acustico, visto che l’anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto molto, ma non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando a diverse sorprese e novità.

Non vedo l’ora di rivedervi tutti».

I biglietti per la data di Vigevano sono disponibili su www.ticketone.it.

Per info e per l'apertura delle prevendite delle rimanenti date: www.friendsandpartners.it