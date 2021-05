MANTOVA - Il grande artista Paolo Conte porta il suo tour “Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro” a Mantova.

Un grande ritorno per Paolo Conte a Palazzo Te di Mantova, luogo che ospitò il cantautore già nel 2003, in una delle prime manifestazioni tenutesi nella sua meravigliosa cornice e che, successivamente, fu scelto proprio dall’artista per le immagini contenute nel suo album “Psiche” del 2008.

Un tour di celebrazione dei cinquant’anni di “Azzurro” il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che ha portato Paolo Conte ad essere conosciuto in Italia e nel mondo.

Venerdì 9 novembre 2018 è uscito “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” (BMG), il nuovo disco di Paolo Conte registrato dal vivo alle Terme di Caracalla a Roma insieme ad un’Orchestra composta da musicisti d’eccezione in occasione dei cinquant’anni di “Azzurro”.

Nella tracklist è inserito anche “Lavavetri”, il nuovo inedito cantato dal cantautore astigiano, che ci regala questo singolare valzer a distanza di un anno da “Per me”, l’ultimo inedito pubblicato nella raccolta “Zazzarazaz”.

Tutti i biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi.

Per ulteriori informazioni riguardanti i biglietti: info@shiningproduction.com



Prezzi

Poltronissima Gold € 129,00 + ddp

Prima Poltrona € 89,00 + ddp

Seconda Poltrona € 69,00 + ddp

Tribuna Numerata NON DISPONIBILE

Disponibile Vip Pack

Comprende:

- un biglietto per assistere al concerto

- ingresso anticipato e dedicato agli acquirenti del vip pack

- visita guidata esclusiva di Palazzo Te dalle 18,00 alle 19,00

- cena a buffet a partire dalle 19,30 all’interno dell’Esedra di Palazzo Te

- parcheggio riservato (un posto auto per ogni singola transazione)

- locandina ricordo dell’evento