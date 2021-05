Ciclo "La musica ritrovata" Aperitivo e concerto con Iuman

Secondo appuntamento del ciclo "La musica ritrovata – Per la promozione dei giovani artisti cremonesi".



Quello dello spettacolo dal vivo è stato senza dubbio uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-19.

Anche a Cremona – la città della musica – la programmazione culturale e musicale ha subito una battuta d’arresto considerevole.

Per questo, Alac apre le porte dell’Associazione alla città, con un programma di 5 appuntamenti per dare spazio ai giovani talenti locali.



Questa sera va si procede con il secondo concerto: IUMAN, che dalle ore 18 accompagnerà l'aperitivo nel bellissimo Chiostro delle Arti, sede dell'Associazione Latinoamericana.

Simon Borchardt, in arte IUMAN, classe 1998, è un rapper cremonese.

Inizia il suo percorso musicale nel 2013 con una serie di progetti con il nome di Zayman.

Nel 2018 viene pubblicato il suo primo progetto ufficiale con Zay & the Brazzorv dal titolo Caricature EP; successivamente, nel 2019 pubblica il singolo Respira feat. D-Verse per la label indipendente Bounce Records e con il supporto di Macro Beats.

Dopo il lockdown la sua produzione assume una chiave diversa, più diretta e legata alle origini della propria storia di scrittura, con una serie di singoli pubblicati a fine 2020, tra cui "Lockdown" e "Io non sono".



Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili con tessera Alac.

www.alac-cremona.org

Evento organizzato con la collaborazione del Comune di Cremona.