CASALMAGGIORE - La mostra "L'Amazzonia deve vivere" ricorda i 40 anni dalla fondazione nel 1979 dell'Archivio AMAZON Archive of artistic works and projects about the Amazonic World.

In esposizione più di 500 artisti internazionali provenienti da 40 nazioni: questa la risposta della comunità mailartistica - nonostante le effettive difficoltà di spedizione/ricezione via posta a causa della pandemia, che ha posticipato di un anno la realizzazione della mostra - all'invito lanciato nel 2019 ad intervenire, con ogni mezzo espressivo (dal disegno alla scultura, dal digitale al collage, attraverso la poesia visiva, il libro d'artista…) su foglie raccolte a terra. Ancora una volta l'Arte postale dimostra di non aver perso nulla della sua originaria vitalità creativa e sociale.

Inaugurazione venerdì 4 giugno 2021, ore 18

Intervengono:

Marco Micolo, Assessore alla Cultura

Roberta Ronda e Valter Rosa, Museo Diotti

Mauro Carrera, scrittore e critico d’arte

Ruggero Maggi, artista e curatore della mostra

In occasione dell’inaugurazione che si terrà all'aperto, nel giardino del Museo, la visita alla mostra sarà possibile per gruppi, con regolamentazione degli accessi, dalle 17.30 alle 19.30.

LA MOSTRA

5 giugno - 1 agosto 2021

21 agosto - 26 settembre 2021

Chiusura estiva 2-20 agosto 2021

ORARI

Martedì-venerdì 8-12.30

Sabato e domenica 15.30-18.30