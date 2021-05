Teatro A. Ponchielli

L’ORFEO

favola pastorale di Alessandro Striggio

musica di C. Monteverdi

Prima rappresentazione: Mantova, Palazzo Ducale, 24 febbraio 1607

Orfeo Mauro Borgioni - La Musica / Proserpina Roberta Mameli

Messaggera / Speranza Giuseppina Bridelli - Caronte Alessandro Ravasio

Plutone Davide Giangregorio - Euridice Cristina Fanelli - Apollo Luca Cervoni

ORCHESTRA E CORO DEL CREMONA MONTEVERDI FESTIVAL

CREMONA ANTIQUA

direttore Antonio Greco

maestro del coro Diego Maccagnola

regia Andrea Cigni

scene e costumi Lorenzo Cutùli

light designer Fiammetta Baldiserri

coreografie Isa Traversi

assistente regia Luca Baracchini

assistente ai costumi Veronica Pattuelli

allestimento e produzione

Fondazione Teatro A. Ponchielli Cremona

Favoloso, mitico, fantastico. Questo evoca l’allestimento, ormai ‘storico’, de L’Orfeo, per la regia di

Andrea Cigni e le scene e i costumi di Lorenzo Cutùli. I tre mondi del quotidiano, degli inferi e

dell’apoteosi finale del protagonista, si succedono in un racconto suggestivo e di forte impatto

visivo. La direzione è affidata al M° Antonio Greco, a capo dell’Orchestra e del Coro del Monteverdi

Festival.