Teatro A. Ponchielli

BALLO DELLE INGRATE

Ballo in genere madrigale rappresentativo di Ottavio Rinuccini

musica di C. Monteverdi

Prima rappresentazione: Mantova, Palazzo Ducale, 4 giugno 1608

Scritto per le nozze di Francesco Gonzaga e Margherita di Savoia

Edizione: A. Vincenti, Venezia, 1638 (in Madrigali Guerrieri et Amorosi)

Amore Sonia Tedla - Venere Giuseppina Bridelli

Plutone Davide Giangregorio - Una Ingrata Cristina Fanelli

COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA

Madrigale rappresentativo di Torquato Tasso. Musica di C. Monteverdi

Prima rappresentazione: Venezia, 1624

Edizione: A. Vincenti, Venezia, 1638 (in Madrigali Guerrieri et Amorosi)

Dedica: Alla Sacra Cesarea Maestà dell'Imperator Ferdinando III

Clorinda Roberta Mameli - Tancredi Luca Cervoni - Testo Raffaele Giordani

IL POMO D’ORO

direttore e clavicembalo Francesco Corti

CORO MONTEVERDI FESTIVAL

CREMONA ANTIQUA

progetto artistico ANAGOOR

regia, video, scene e costumi Simone Derai

assistente regia Marco Menegoni, Monica Tonietto

assistente scenografo Freddy Mason

direzione della fotografia Giulio Favotto

light designer Fiammetta Baldiserri

nuovo allestimento

coproduzione Fondazione Teatro A. Ponchielli Cremona, Fondazione I Teatri Reggio Emilia

Una produzione che vede insieme il balletto semi drammatico Ballo delle Ingrate e il madrigale

rappresentativo Combattimento di Tancredi e Clorinda. L’impianto scenico e visivo, tra tecnologia e

teatro, è curato da Anagoor, tra le esperienze performative più interessanti e ricercate degli ultimi

anni nel panorama culturale italiano ed europeo, la parte musicale da Il Pomo d’Oro guidati dal M°

Francesco Corti.

Si ringrazia il Comune di Sabbioneta per la gentile concessione degli spazi di Palazzo Giardino e Galleria degli

Antichi per le riprese video.

