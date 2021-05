Auditorium G. Arverdi (Museo del Violino)

SELVA MORALE E SPIRITUALE

musica di C. Monteverdi

MODO ANTIQUO

direzione Federico Maria Sardelli

Coronamento della sua lunga carriera di maestro di cappella a S. Marco ed in altre chiese, scuole e

oratori veneziani, la Selva morale e spirituale fu l’ultima fatica pubblicata a Venezia nel 1640 (0 1641)

e dedicata a Eleonora Gonzaga, figlia del duca Vincenzo I che Monteverdi aveva servito a Mantova

per oltre vent’anni. Della Selva, eterogenea e rigogliosa – proprio come una foresta – per forme,

generi e stili diversi, Modo Antiquo esegue una silloge esuberante e a tratti ‘teatrale’.

